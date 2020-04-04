(ÖZEL) PTT Dağıtım Merkezlerinde "Sosyal Yardım" mesaisi

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan bin'er liralık sosyal yardım paraları bekçiler eşliğinde PTT görevlilerince kapı kapı dağıtılıyor. Sosyal yardım paralarının dağıtımı için hazırlanan PTT dağıtım merkezlerinde yoğun mesai İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan bin TL'lik sosyal yardımların PTT görevlileri ve emniyet görevlileri eşliğinde verileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurulan ardından dün ve bugün gece kartalı olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçileriyle birlikte PTT görevlileri ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarını elden götürüyor.

PTT Dağıtım Merkezlerinde yardım parası mesaisi

Yardım paralarının kapı kapı dağıtılması için hazırlık aşamasında PTT merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor Esenyurt'ta bulunan Esenyurt Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğünde 100'ün üzerinde PTT görevlisi dağıtımı yapılacak olan paraları ve adresleri tek tek hazırlıyor. Esenyurt genelinde yaklaşık 10 bin kişiye dağıtılacak olan bin TL'lik yardım paraları PTT görevlisine teslim edildikten sonra bekçilerle birlikte kapı kapı ihtiyaç sahibi ailelere götürülüyor.