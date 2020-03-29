İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzlerden Cumhurbaşkanına mesaj

Dünyayı saran korona virüsün Türkiye’ye gelmesi ile birlikte evde kalın uyarılarına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, "Biz evde kalıyoruz, sen de evde kal hasta olma” mesajı gönderdi.

Dünyayı saran korona virüsün Türkiye'ye gelmesi ile birlikte evde kalın uyarılarına uyan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Biz evde kalıyoruz, sen de evde kal hasta olma” mesajı gönderdi.


Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesi ile birlikte yetkililerin "evde kalın" uyarılarına Fatih'te yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüzler de uydu. Sevimli üçüzlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği "evde kal" mesajı gülümsetti. Babaları Mustafa Çubuk tarafından kaydedilen görüntüde üçüzler, “Cumhurbaşkanımız biz evde kalıyoruz, sen de evde kal, sakın hasta olma” diye seslendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.