(?zel) 'Ruam' hastal??? otel rezervasyonlar?n? iptal ettirdi

B?y?kada'da ?ruam' hastal??? tespit edilen 81 at?n itlaf edilmesinin ard?ndan insanlara bula?ma ihtimaline ili?kin a??klamalar ?zerine tedirgin olan baz? vatanda?lar, otellerdeki rezervasyonlar?n? iptal etti.

?'Bebe?imiz var' deyip rezervasyonlar?n? iptal ettiler?

Konuya ili?kin konu?an otel y?neticisi K?bra G?ver do?ma b?y?me adal? oldu?unu s?yleyerek, ?Burada bir?ok kez bu hastal?k oldu ama ?ok fazla say?da ata bir ?ey olmad?. Bu sene medyaya da ?ok yans?mas?yla birlikte insanlar tepkili yakla?t? bu duruma. Biz de burada apart i?i, otel i?i yap?yoruz. Arayan m??terilerimiz ?o?unlukla ?Ruam hastal??? varm??, tehlikeli mi, karantina alt?na al?nm??, gelsek mi, gelmesek mi' diye soruyorlar. Bir ailemiz de aray?p ?bebe?imiz var' diyerek rezervasyonlar?n? iptal etti. Adada b?yle bir probleme hi? rastlamad?k. Ailem yakla??k 40 senedir adada. Hi? kimseden b?yle bir hastal?k duymad?m. ?nsanlara diyece?im ?u, ?kimse korkmas?n, kimse burada bir hastal??a yakalanmad?, atlardan kimseye bir zarar zaten gelmiyor? dedi.

??nsanlar tedirgin oluyorlar?

?tlaf edilen atlar i?in ?z?ld?klerini kaydeden otel y?neticisi Dilek Yaz?c? ise, ?Ya?anmamas? gereken bir ?eydi. Bas?nda ve sosyal medyada dola?an baz? haberler bizim i?lerimizi de ?ok etkiledi. Karantina sadece atlar i?in var, atlar?n giri? ??k??? yasak adaya ama insanlar konusunda hi?bir s?k?nt? yok. Bizler y?llard?r gidip geliyoruz. Bu bir anda ortaya ??kan bir hastal?k da de?il. Atlarda daha ?nceden de var olan, ?u an i?in fazlala?m?? bir ?ey. Ada ?artlar?nda bir i?letme sahibi olmak ?ok zor. Bu bizim i?lerimizi daha da zorla?t?rd?. Rezervasyonlar?m?z iptal oluyor. Y?lba?? yak?n, insanlar tedirgin oluyorlar. Sanki adaya girdikleri zaman bula??c? bir hastal??a yakalanacakm?? gibi hissediyorlar. Bunlar bizi s?k?nt?ya sokuyor? diye konu?tu.

?'Hastal?k var, bula??yor' denilince zor durumda kald?k?

??u an i?in insanlarla ilgili hi?bir s?k?nt? yok. Hepimiz geliyoruz gidiyoruz? diyen Yaz?c?, ?Bildi?imiz kadar?yla ?ok da t?bbi taraf?n? bilemem ama bula??c? hastal?k yok. Atlarla temas eden insanlara ge?ti?i s?yleniyor ama havada dola?an bir mikrop olsa biz gelmeyiz ya da yetkililer adaya giri? ??k??? kapat?rlar. Son derece rahat?z, gelip gidiyoruz. ?nsanlar?n da rahat olmas?n? rica ediyorum. ?nsanlar i?in herhangi bir s?k?nt? yok. Ada ?artlar?nda zaten i? yapmak ?ok zor. Bir de bu konu ?ok abart?ld?, b?y?t?ld?. ?Hastal?k var, bula??yor, insanlar risk durumunda' denilince hakikaten zor durumda kald?k? ?eklinde konu?tu.