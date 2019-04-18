(Özel) Sağlık ekipleri rahatsızlanan bebek için seferber oldu

Beyoğlu'nda rahatsızlanan 3 aylık Suriyeli bebek için sağlık ekipleri seferber oldu. Zamanla yarışan sağlık ekipleri öldüğü düşünülen bebeği hayata döndürerek hastaneye kaldırdı.

Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Akkiraz Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Suriyeli oldukları öğrenilen bir aile çocuklarının öldüğü belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin yaşadığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yardım istemesiyle sağlık ekiplerinin zamanla yarışı başladı. Kısa bir süre içerisinde olay yerine intikal eden sağlık ekipleri öldüğünü düşünülen bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Solunum cihazına bağlanan Suriyeli bebek sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailenin çığlıklarını duyup sokağa çıktık

Ailenin çığlıkları üzerine sağlık ekiplerini aradıklarını belirten bir mahalle sakini, ''Bağırtı sesleri vardı. Bebeğin öldüğünü söylediler. Sağlık ekiplerine haber verdik. Onlarda çabucak geldi. Vücudu sıcaktı bebeğin. Suriyeli bir ailenin çocuğu, durumları kötü ailenin. Yeni doğmuş bir bebekti'' ifadelerini kullandı.

Suriyeli baba gözaltına alındı

Bebeğin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmasının ardından polis ekipleri Suriyeli babayı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.