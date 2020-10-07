İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Sallanmak isteyen çocuklara vinç ile salıncak yaptı

Arnavutköy’de ailesi ile pikniğe giden bir vinç operatörü sallanmak isteyen çocuklarına, vinç kurarak salıncak yaptı.

Arnavutköy'de ailesi ile pikniğe giden bir vinç operatörü sallanmak isteyen çocuklarına, vinç kurarak salıncak yaptı. Çocuklarına salıncak yapan operatörün sosyal medyada paylaştığı görüntüler ilgi odağı oldu.


Arnavutköy'de ailesi ile birlikte pikniğe giden bir vinç operatörü, piknikte canı sıkılan ve sallanmak isteyen çocukları için boş araziye vinç kurarak salıncak yaptı. Vinç operatörü, çocuklarının keyifli salıncak mecerasını sosyal medyadan da paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.