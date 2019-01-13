(Özel) Sancaktepe esnafından yeni evlenen çiftlere düğün yemeği

Sancaktepe'de restoran sahibi Yavuz Toprak, Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Nikah Sarayı'nda yeni evlenen çiftlere düğün yemeği ikramı kampanyası başlattı. Nikahları kıyılan Serhat ve Büşra Kanıberk çifti, kampanya kapsamında nikah sonrası restorana gelerek düğün yemeklerini yedi.

Sancaktepe'de yeni hizmete açılan Yavuzbey Restaurant'ın sahibi Yavuz Toprak, Sancaktepe Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Nikah Sarayı'nda yeni evlenen çiftlere düğün yemeği ikramı kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Nikah Sarayı'nda nikahları kıyılan Serhat ve Büşra Kanıberk çifti, nikah sonrası nikah salonunun hemen yanı başında bulunan Yavuzbey Restaurant'a gelerek ilk düğün yemeklerini yedi. Kampanyanın ilk şanslıları olan Serhat ve Büşra çifti restoran sahibi Yavuz Toprak'a teşekkür etti.

“Nikahını kıyan çiftlerimize düğün yemeği ikramı yapıyoruz”

Yeni evlenen çiftlere düğün yemeği ikramı kampanyası başlattıklarını belirten Yavuz Toprak, “İşletmemiz nikah sarayının hemen yanı başında olduğu için burada evlenip nikahını kıyan çiftlerimize yemek ikramında bulunmak istedik. Nikahını kıyan çiftlerimizi hemen nikah sarayının yanı başında bulunan Yavuzbey Restaurant'ımıza bekliyoruz. Burada onlara güzel ikramlarda bulunuyoruz. Bu uygulamamız 2019 senesi boyunca sürecek. Çok güzel bir kent meydanında bulunuyoruz. Çok güzel bir nikah sarayımız var. Burada nikah kıyıp çıkan çiftlerimize ilk düğün yemeklerini ikram etme düşüncesi içerisine girdik. Kampanyamız 2019 senesi boyunca devam edecek” diye konuştu.

“Kampanyanın ilk talihli çiftleri biziz”

Çok güzel düşünülmüş bir kampanya olduğunu ifade eden damat Serhat Kanıberk, “Recep Tayyip Erdoğan Nikah Sarayı'nda nikah kıyan çiftlere böyle güzel bir kampanya yapılması çok güzel. Çok mutlu olduk. Kampanyanın ilk talihli çifti biziz. Ailemize de bize de sürpriz oldu” şeklinde konuştu. Gelin Büşra Kanıberk ise, “Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel bir hizmet. Sancaktepe Belediyesine ve bizi burada ağırlayan Yavuz Beye çok teşekkür ediyorum. Kampanyadan faydalanan ilk şanslı kişiler biziz. Çok güzel bir hizmet. Nikah kıyanlara burada ikramda bulunuluyor. Recep Tayyip Erdoğan Nikah Salonu'nda kıyıldı nikahımız. Bence bütün çiftler burada nikah kıymalı” dedi.