İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(Özel) Sancaktepe'de 4 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Sancaktepe’de açık kasa kamyonetin üzerinde seyahat eden 4 kişinin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de açık kasa kamyonetin üzerinde seyahat eden 4 kişinin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sancaktepe'de üstü açık kamyonetin kasasında, korunaksız olarak seyahat eden 4 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Trafikte diğer araçlardaki insanların şaşkın bakışlarına aldırmadan kamyonet kasasında sohbetini sürdüren 4 kişinin yolculuk esnasında istifini bile bozmamaları dikkat çekti. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Öte yandan trafikte bir süre ilerleyen sorumsuz sürücü ve kamyonet kasasındaki gençler kısa süre sonra gözden kayboldu.


Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.