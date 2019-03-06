(Özel) Sancaktepe'de alkollü sürücünün yayaya çarparak ölümüne neden olduğu kaza kamerada

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsü sürücüsü Şefik Şanlıer'e çarparak ölümüne sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü R.A.M'nin serbest bırakılması herkesi şok etti. Geride kalan 1 eş ve 3 çocuk, adalet için yetkililere çağrı yaptı. Öte yandan alkollü sürücü R.A.M'nin yayaya çarparak ölümüne neden olduğu ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sancaktepe'deki Ordu Caddesi'nde Aralık ayının 19'unda yaşanan trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan özel halk otobüsü sürücüsü Şefik Şanlıer'e (45), alkollü olduğu öğrenilen R.A.M'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şanlıer olay yerinde hayatını kaybederken, alkollü sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

Olaya ilişkin görülen davada mahkeme heyeti taksirle ölüme neden olma, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma suçlarıyla yargılanan ve 2 ay tutuklu kalan sanığın serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin verdiği karar ise hayatını kaybeden Şefik Şanlıer'in geride bıraktığı eşi ve çocuklarının acısını ikiye katladı. Konuyla ilgili olarak İHA'ya konuşan merhum Şanlıer'in kayınbiraderi Şener Yaman, “Eniştem işteydi. Halk otobüsünde çalışıyordu. Sancaktepe Ordu Caddesi'nde yaya olarak karşıya geçmek için otobüsü sağa çekiyor. Gelen bir şahıs, sür'atli bir şekilde enişteme çarpıyor. Hiç frene basmıyor ve direkt bırakıp kaçıyor. Oradaki bir arkadaş plakasını alıp polisi arıyor. Polis ve ambulans geldiğinde eniştem zaten vefat etmişti. Ambulansla hastaneye götürülüyor. Ama şahıs kaçıyor ve teslim olmuyor. Yaklaşık 3 saat sonra emniyet gidip evinden alıyor. Alkollü olmasına rağmen teslim de olmuyor. Tutuklandı, 2 aydır cezaevindeydi. İlk mahkemede serbest kalıyor. Bu bizi çok derinden üzmüştür. Eniştem 3 tane yetim bıraktı. 9 senedir benim yanımdaydı. 2 buçuk aydır ağlıyoruz. 3 tane kız çocuğu, bakacak edecek başka kimseleri de yok. Ama biz adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Biz araya kimseyi sokmadık. Sayın Emniyet Genel Müdürümüzün de bu olaydan haberi vardır. Onun da bize yardım etmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu çocukların biraz olsun rahatlaması için tekrar bu şahsın tutuklanmasını talep ediyoruz. Dün mahkemeye itiraz dilekçesini verdik. Bu haberle adil bir kararın verilmesine İnşallah vesile olursunuz. Torpil istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Bu çocuklar için adalet istiyoruz. Hangi avukatla görüştüysek serbest kalmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. Ama bu kararı verdiler. Biz bu kararı adaletli bulmuyoruz. İnşallah itirazımızın kabul olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Hayatını kaybeden Şanıler'in eşi Rahime Şanlıer ise gözyaşlarını tutmakta zorlanarak şunları söyledi; “Eşimin tek suçu yaya olarak karşıya geçmekti. Ona çarpan şahsın böyle 2 ayda serbest kalması beni çok derinden üzdü. Aynı şeyleri yeniden yaşadım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu cezasını çekecek. Adalet bu mudur? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar ileteceğim bu durumu. Cezasını çekmesini istiyorum. 3 tane çocuğumla ben mağdur kaldım. Onun çocukları mağdurmuş. Dışarıda serbest gezecek, benim eşim toprakta. Ben bunun cezasını çekmesini istiyorum. Adalet yerini bulsun. Böyle suçlular dışarıda gezmesin. Sarhoş olduğu halde nasıl serbest kalıyor? Yarın öbür gün gider bir aileyi daha yıkar. Böyle suçluların ben cezasını çekmesini istiyorum. Şikayetçiyim ve sonuna kadar bırakmayacağım peşini.”

Acılı ailenin en küçük çocuğu 12 yaşındaki Zehra, “Aslında pek denecek bir şey yok ama ben çok üzgünüm. Onun çocukları mağdursa biz neyiz? Çok üzgünüm” derken, 14 yaşındaki ablası Beyza ise gözyaşları nedeniyle konuşmakta zorluk çekti.Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Şefik Şanlıer, yolun karşısına geçtiği sırada araç hızla çarpıyor. Şanlıer yola savrulurken, alkollü şahıs kaçıyor.