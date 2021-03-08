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(Özel) Sancaktepe'de apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Sancaktepe’de geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Sancaktepe'de geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesinde Melihşah Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca içeride kalan 3 kişi, ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

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