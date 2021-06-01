(Özel) Sancaktepe'de fabrikanın elektrik panosu bomba gibi patladı

Sancaktepe'de bir fabrikanın elektrik panosu, işçiler çalıştığı esnada aşırı yüklenme sonucu bomba gibi patladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de Yenidoğan Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya ait elektrik panosu, 6 kişi panoyla ilgilendiği sırada patladı. Panonun patlamasıyla işçiler kaçıştı. Patlamada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Patlama anı kamerada

Yaşanan patlama ve işçilerin kaçışması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işçiler fabrikaya ait elektrik panosunu tamir ettiği esnada patlama olduğu ve işçilerin kaçıştığı görülüyor.