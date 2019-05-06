(Özel) SAR timleri komando gibi kamp yaptı

Şile'de gerçekleştirilen zorlu eğitimler havadan görüntüleriyle nefes kesti.

Arama ve kurtarma faaliyetlerindeki başarılı çalışmalarıyla adını sıkça duyuran Genç Denizciler ve Dayanışma Derneği'nin (GEDDAD) oluşumuyla, Türk Arama ve Kurtarma (SAR) çalışmalarında faaliyet gösteren gönüllü denizciler Şile'de mezuniyet kampına girdi. 6 ay boyunca eğitim alan kursiyerlere arama kurtarma faaliyetleri hakkında teorik bilgiler verildi. Eğitim gören kursiyerler, SAR timinde görev yapabilmek için mezuniyet kampına katılmaya hak kazandı. Kursiyerler, kampta, 3 gün boyunca çadırda kalarak soğuk havaya, açlığa, susuzluğa ve uykusuzluğa karşı mücadele verdi. 72 saat boyunca süren zorlu mücadelede kursiyerlere gece gündüz demeden spor yaptırılıp sahilde oluşturulan parkurda sürünerek ilerlemeleri istendi. Uykudan uyandırılıp deniz kıyısında koşup ardından şınav çeken kursiyerlerin birçoğu dayanamayarak kampı yarıda bıraktı.

Nefes kesen eğitim havadan çekilen görüntüler ile komando eğitimlerini aratmadı

Sahilde nefes kesen eğitim havadan çekilen görüntüler ile adeta komando eğitimlerini aratmadı.Çekilen görüntülerde onlarca kursiyerin deniz kıyısına dizili bir halde şınav çekip ardından koşmaya başlıyor. Uykudan uyandırılan kursiyerlerin buz gibi denize girerek soğuğa karşı koymaları hedefleniyor. Mezuniyet kampını başarı ile bitiren kursiyerlere Deniz Arama Kurtarma Birliği Harekat Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu tarafından mezuniyet apoleti verildi. Mezun olanlar (GEDDAD) bünyesinde Türk Arama ve Kurtarma (SAR) faaliyetlerine yer alacaklar.

“Kaza durumunda 72 saat hayatta kalınması hedeflenir”

72 saat süren zorlu bir eğitimin yapıldığını vurgulayan Deniz Arama Kurtarma Birliği Harekat Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu, “Deniz Arama Kurtarma Birliği'ne başvurunuzun ardından 6 aylık bir eğitim alırsınız. Bu 6 aylık eğitimde sertifikasyon, belgelendirme ve lisans işlemleriniz tamamlanır. Akademik faaliyetlerin en sonunda zihinsel ve fiziksel yeterliliğinizi ispat ettiğiniz 72 saat süren bu kampa katılmanız gerekir. Bu kamptan başarılı bir şekilde mezun alanlar deniz ve hava araçlarında göreve başlarlar. Burada personelden aşırı sıcağa, susuzluğu, açlığa ve susuzluğa tahammül ederek 72 saat boyunca aralıksız olarak vücudunda enerji sarf etmesi, spor yapması sağlanır. Böylece olası bir kaza durumunda 72 saat hayatta kalınması hedeflenir. Burada eğitim verenlerin tamamı ve baş eğitmenlik yapanlar silahlı kuvvetlerde bu şekilde kamplarda insanları hazırlamış ve yönetmiş kişilerin bilgi ve tecrübelerinden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Açlıkla mücadele etmeyi öğreniyorsun”

Eğitmenler dahil olmak üzere kampta bulunan herkesin gönüllü olduğunu belirten Deniz Arama Kurtarma Birliği Kıdemli Eğitmen Anıl Onur Demir, “Kampa katılanlar 72 saati fiziksel ve psikolojik zorluklarla geçiriyorlar. Asıl amaç denizde ve karada hayatta kalmayı, zorluklarla baş çıkarak onlarla mücadele etmeyi öğretmek. Özellikle kendinizi sınamak bir yerlere gelebilmek için katılımcıları aramızda görmek isteriz. Hayata bakış açın değişiyor açlıkla mücadele etmeyi öğreniyorsun. Ailenden ayrı kalmayı öğreniyorsunuz. En güzel yanlarından birisi de insan hayatına dokunmayı öğreniyorsun” şeklinde konuştu.

“Çok zorlu eğitimleri alıyoruz”

İki yıldır Deniz Arama Kurtarma Birliği'nde görev yapan Kader Pehlivan, “ Kondisyon, hayatta kalma gibi bir çok zorlu eğitimleri alıyoruz. Bu kamp sayesinde iğrenme duygunuz değişiyor. Bedeni zorlayıcı kondisyon hareketlerine alışıyorsunuz. Bir yaralını nasıl hissettiğini anlıyorsunuz. Çok zor bir mücadele gelmek isteyenlere her zaman kapımız açıktır. Bir hayata dokunmak ve bir hayatı kurtarmak isteyenler her zaman birliğimize katılabilirler” dedi.