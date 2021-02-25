(Özel) Sarıyer'de defineciler 15 metre derinlikte suçüstü yakalandı

Polis ekipleri, definecilerin jeneratör ve oksijen almaları için boru sistemi kurduğunu görünce define aradıklarını tespit etti. Yaklaşık 15 metre derinlikteki 2 çukurdaki 3 şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların yaklaşık 1 senedir kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Garipçe Mahallesi Rumeli Feneri Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı çevresinde devriye görevini ifa eden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alandan jeneratör sesleri geldiğini duydu.

Polisin dikkati definecileri yakaladı

Bunun üzerine alana girerek yaklaşık 2 kilometre yürüyen Sarıyer polisi, seslerin geldiği yere geldiğinde jeneratör sistemi olduğunu ve oksijen alınması için içeriye boru uzatıldığını gördü. Definecilerin kaçak kazı yaptığını anlayan polis ekipleri, 3 şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 2 ayrı çukurun kazıldığı birinin 10 metre diğerinin 15 metre derinlikte olduğu öğrenildi. Şahısların yaklaşık 1 senedir kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Çukurun girişine dua asmışlar

Olayın ardından polis ekipleri, olay yerine gelerek çalışma yaptı. Yapılan çalışmada definecilerin bir şeye ulaşmadıkları öğrenildi. Ayrıca şahısların kazı yaptıkları yerin girişindeki ağaca dua astıkları görüldü. Gözaltına alınan İbrahim B, Necmettin Ç. ve Hamdi A. emniyete götürüldü. Şahıslara emniyette “Kültür ve Tabiatlarını Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli ve idari işlem yapıldı.