(Özel) Sarıyer'de köpeği ciple sürükleyerek çöpe atan şahıs serbest bırakıldı

Sarıyer Zekeriyaköy'de bahçesinde köpekler tarafından boğulduğunu iddia ettiği köpeğini iple boğazından bağlayarak cipiyle çöpe kadar sürükleyen ve Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan 77 yaşındaki şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sarıyer Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, yaşlı bir adam sokak köpeğini iple boğazından bağlayarak 34 VL 4701 plakaları cipiyle cadde üzerindeki çöpe kadar sürüklemişti. Adam ardından köpeği çöpün yanına bırakmış ve yaptıkları cep telefonu kamerasına yansımıştı. O anları görüntüleyen vatandaşa ise tepki gösteren 77 yaşındaki Mehmet S. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Jandarmanın yakaladığı adam serbest bırakıldı

Gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet S'nin burada ifadesi alınmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti. İfadesinde iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenilen Mehmet S.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.