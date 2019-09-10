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(Özel) Sarıyer'de polis ekiplerini şoke eden uyuşturucu düzeneği

Sarıyer’de şüphe üzerine bir otomobili durduran polis ekipleri, akıl almaz bir düzenek keşfetti.

Sarıyer'de şüphe üzerine bir otomobili durduran polis ekipleri, akıl almaz bir düzenek keşfetti. Havalandırmaya kurulan otomatik düzeneği çözen ekipler, çok sayıda satışa hazır “kokain” maddesi ele geçirdi. Düzenek kameralara yansırken, torbacı sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Sarıyer Ayazağa Dereboyu Caddesi üzerinde geçtiğimiz 31 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden şüphelendi. Polis ekipleri aracı durdurarak sürücünün üzerini aradı. Ancak herhangi bir suç unsuru bulanamadı. Otomobilde de inceleme yapan ekiplerin dikkatini ön konsol çekti. Dışarıdan bakıldığından diğerlerinden hiçbir farkı olmayan havalandırmayı çalıştıran polis, havaya giriş ve çıkışının kapalı olduğunu tespit etti.



Polis çözdüğü düzenekten “kokain” fışkırdı


Saatlerce içeride çalışma yapan polis, havalandırma içerisine aslında bir düzenek kurulduğunu, bunu ise aracı çalıştırıp far açma-kapama düğmesini otomatiğe alıp kendilerine çektikten sonra cam açma ve kapama düğmesine 2 kere basıp ortaya çıkarttı. Düğmeye bastıktan sonra havalandırmaya kurulan mekanizmayı açabilen polis, içerisinde 20 adet satışa hazır “kokain” maddesi ele geçirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olayın ardından uyuşturucu maddelere polis ekipleri tarafından el konulurken sürücü U.I. ise gözaltına alındı.

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