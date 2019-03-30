(ÖZEL) Sarıyer'de şiddetli rüzgar bir binanın kiremitlerini uçurdu

Sarıyer'de bulunan metruk bir binanın çatısındaki kiremitler şiddetli rüzgarın etkisiyle düşerek bir aracın camlarını kırdı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, itfaiye ekipleri merdivenle çatıdaki kiremitleri topladı.

Sarıyer'de Emirgan Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan metruk bir binanın çatısında bulunan kiremitler, şiddetli rüzgarın etkisiyle düştü. O sırada sokakta bulunan bir arabanın üzerine düşen kiremitler, aracın camlarını kırdı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın etrafını çevirdi. Ekipler, merdivenle metruk binanın çatısında bulunan kiremitleri toplayarak aşağı indirdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, camları kırılan araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

“Mala geldi, cana gelmedi çok şükür”

Olay anını gören Yusuf Taşkaya, "Acayip derecede bir rüzgar vardı. Burada da bir araba vardı. Kiremitler de arabanın camının üzerine düştü, kırıldı. Çok şiddetli bir rüzgar vardı. İtfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Burası işlek bir cadde. Allah korusun insanların üzerine de düşebilirdi. Mala geldi, cana gelmedi çok şükür” şeklinde olayın gerçekleşme anını anlattı.