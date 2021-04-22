(Özel) Şehir Hastanesinde ilk, 17 yaşındaki bir hastaya yapıldı

Operasyonla ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bektaş, “18 yaş altı robotik rektum yaptığımız ilk vaka. Rektum ameliyatlarının sayısını biraz daha arttırıp, mide ve yemek borusu kanserlerine de robotik yapmayı planlıyoruz” dedi.

Covid-19 ile mücadelenin sürdüğü bugünlerde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ameliyatlar devam ediyor. Bu kapsamda 18 yaş altındaki rektum kanseri bir hastaya ilk kez robotik cerrahi sistemiyle ameliyat yapıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bektaş da başarılı geçen operasyon hakkında bilgi verdi. Konsol başından ameliyatı oturarak yönlendiren Bektaş, 17 yaşındaki bir hastaya yapılan ameliyatın 8 kişilik bir ekiple yaklaşık 3 saatte yapıldığını ifade etti. Operasyon sonrası hastanın takibinin devam ettiğini dile getiren Bektaş, robotik cerrahi yöntemiyle ameliyatların da süreceğini belirtti. Öte yandan ameliyatta kullanılan sistem sayesinde hastadan partikül ve hava yayılımının da önüne geçiliyor.

“Rektum tümörü çocuklarda az görülür”

Başarılı geçen operasyon hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bektaş, “Hastanemizde robotik ameliyatlar yapıyoruz. Özelliği 17 yaşında bir hasta olması, bizim hastanede yaptığımız ilk çocukta robotik girişimi. Rektum tümörü çocuklarda az görülür. Arkadaşlar da bu rektum tümörü konusunda açık cerrahi, laparoskopi ve robot konusunda deneyimimiz olduğu için siz bu işi üstlenin dediler bizde bu hastayı servise aldık. Bir haftadır yatıyordu, hazırladık. Bir tümörü vardı tam tıkalıydı, bağırsak temizliği bile yapamadık ama robotla girdik. Ameliyat hem hasta için yararlı, hem bizim için de keyifli bir ameliyat oldu. Hasta çabuk iyileşiyor, az ağrı hissediyor. Çok detaylı görüyorsunuz. Daha rahat çalışıyorsun, üç boyutlu görüyorsunuz istediğiniz kadar yaklaşıyorsunuz” dedi.

“18 yaş altı robotik rektum yaptığımız ilk vaka”

Şehir hastanesinde robotik yöntemle yapılan ameliyatları arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Dr. Bektaş, “Yaklaşık 25-30 santimlik bir bağırsak segmentini çıkarıp tekrar birbirine diktik. Biz kitleyi onkolojik tekniklere uygun ve robotik olarak hastalıklı bölgeden temizledik. 18 yaş altı robotik rektum yaptığımız ilk vaka. Bu da bizim için keyifli bir olay, bunlara devam edeceğiz. Rektum ameliyatlarının sayısını biraz daha arttırıp, mide ve yemek borusu kanserlerine de robotik yapmayı planlıyoruz. Hastamız Suriyeli bir hasta, robotik olarak yapacağımızı onun için daha iyi olacağını söyledik. Onlar da teşekkür ettiler” dedi.