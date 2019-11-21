Özel sektör-üniversite işbirliğiyle öğrencilere iş fırsatı

Perakendede kariyer yapmayı seçen öğrenciler istihdam edilecek.

Geleceğe yönelik her adımda gençlerle birlikte ilerleyen ve onlara destek veren BR Mağazacılık markalarından Altınyıldız Classics ve Türkiye'nin önde gelen okullarından Ege Üniversitesi, geleceğin yıldızı gençler için bir araya geldi. ‘Perakendede İş Var' sloganı ile sektöre özendirmek amacıyla hazırlanan ‘Mağaza Yöneticiliği Sertifika Programı' üniversiteli gençleri sektöre derslerle hazırlarken, aynı zamanda Altınyıldız Classics mağazalarında part-time çalışma, okul sonrası ise dilerlerse Mağaza Müdür Yardımcısı olarak işe başlama fırsatı sunuyor.

BR Mağazacılık Yetenek Yönetiminden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü Uğur Gülce, “Dünyada da ülkemizde de perakende sektörü gençlere çok iyi bir kariyer sunuyor. Mesleği ne olursa olsun herkes fikrini, projesini, ürününü, hizmetini satmak zorunda. Hepimiz satış işindeyiz. Perakende ise ürün, müşteri, hizmet temelinde satışın en sıcak yaşandığı alan. Perakendede bilgi ve tecrübe kazanmak birçok sektörde başarılı olmanın anahtarını sunuyor. BR Mağazacılık yenilikçi ve hızlı büyüyen bir marka ve dünya markası olma vizyonunda ilerlerken nitelikli çalışan sayısını artırmak açısından Ege Üniversitesi ile işbirliği bizim için büyük önem taşıyor. Başarımızın en büyük kaynağı mağazalarımızda tutkuyla çalışan arkadaşlarımızın başarısı. Üniversitede kalplere girip sahaya tutkuyu taşımak için heyecanlıyız, tüm sektöre faydası olmasını diliyoruz” dedi.

Proje kapsamında iki akademik dönem boyunca her çarşamba 16:00-18:00 saatleri arasında BR Mağazacılık Direktör ve Müdürleri deneyimlerini akademik bir bakış açısıyla öğrencilerle paylaşırken, kişisel gelişim, mağaza yönetimi ve yöneticilik becerileri ile ilgili dersler de verilecek. Üniversitede ‘Mağaza Yöneticiliği Programı' eğitimine ayrılan sınıf, projeye ilk günden destek veren, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Dr. Öğretim Üyesi Tamer Keçecioğlu adına BR Mağazacılık tarafından yenilenecek ve öğrencilerin eğitimleri zamanın ruhuna uygun bir atmosferde almalarına katkıda bulunacak.

Perakendede kariyeri seçen öğrenci istihdam edilecek

Verilen bilgilere göre yüzlerce başvuru arasından seçilen 12 Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi, 28 Ekim'de başlayan ilk derslerinde BR Mağazacılık merkez ofisini ziyaret ederek oryantasyon eğitimi ile birlikte yönetim bölümlerinden depoya tüm süreçleri yakından görebilecekleri keyifli bir gün geçirdi.

İzmir'de 6 farklı mağazada Haziran 2020'ye kadar part-time olarak çalışıp; derslerle öğrendiklerini sahada tecrübeye dönüştürecek öğrenciler yıl sonu final projesi ardından dilerlerse söz konusu markanın mağazalarında Mağaza Müdür Yardımcısı olarak iş hayatına ve perakendede kariyer yoluna adım atmış olacaklar.