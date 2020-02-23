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(Özel) Selfie çubuğundan telefonu çalan hırsızın yakalanma anı kamerada

Taksim’de bir kadının selfie çubuğundan telefonunu çalan şahıs, vatandaşlar ve Güven Timleri tarafından yakalandı.

Taksim'de bir kadının selfie çubuğundan telefonunu çalan şahıs, vatandaşlar ve Güven Timleri tarafından yakalandı. Hırsızın yakalanma anı kameraya da yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, 20 Şubat günü saat 19.45'de Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde yabancı uyruklu Salah Kamel Eddine Koulala isimli şahıs, yine yabancı uyruklu olan Hatham Jafar Al Kabi isimli kadının elindeki selfie çubuğuna takılı cep telefonunu alarak kaçtı. Durumu fark eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, cep telefonunu çalan şahsın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonunda bir vatandaşın durdurmasıyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelinin yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerden kaçan bir kişi olduğunu gören vatandaşın şüpheliyi tutarak gitmesini engellediği ve yerde bir süre birlikte yuvarlandıkları görülüyor. Görüntülerde şüpheliyi kovalayan ekipler olay yerine gelerek şahsı gözaltına alıyor.

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