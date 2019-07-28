(Özel) Serebnal Palsi hastası ikizler, Hindistan'daki tedavi için yardım eli bekliyor

Avcılar'da, doğumlarından 6 ay sonra Serebnal Palsi teşhisi konulan ikiz kardeşler Kubilay ve Poyraz için maddi durumu elverişsiz olan ailesi yardım eli bekliyor. İkizlerin, Hindistan'da bir hastanede tedavilerinin mümkün olabileceğini söyleyen anne Semiha Aymak, 70 bin dolarlık tedaviyi karşılamak için durumu olmadığını belirtiyor.

Erken doğum ile dünyaya gelen Kubilay ve Poyraz Aymak kardeşlere henüz 6 aylıkken doktorlar Serebnal Palsi hastalığı teşhisi koydu. O günden itibaren ikizlerinin iyileşmesi için Türkiye'de tüm imkanları deneyen 4 çocuk sahibi Semiha Aymak'ın bir de 18 yaşında engelli kızları bulunuyor. Maddi imkansızlık içinde olan Aymak ailesi, çocuklarının Hindistan'daki tedavileri için yardım eli bekliyor. Hastalığın Hindistan'daki tedavisinin ise 70 bin doları bulduğu söyleniyor.

Çocuklarının ilk doğumundan 3 buçuk aya varana kadar sağlık sorunu olmadığını söyleyen anne Aymak, "Hastaneye yatırdık çocukları. Atakları vardı iğneler yaparak bu atakları bitti. Fizik tedavi görmeleri lazım dediler fizik tedavi de gördüler. Sonra doktorlar bana şeker yüklemesi mi yaptırdın dediler. Evet dedim. Ondan olmuş haberin var mı dedi bana. Tedavileri şu anda devam ediyor. Fizik tedavi alıyoruz havuza giriyoruz ama yetersiz geliyor. Hindistan'da bir hastane varmış. Arkadaşın çocuğu orada tedavi oldu. Omur ilikten alınan sıvıyı geri veriliyormuş hastaya. 3 ayda bir gidip geliyorlar. Şu anda yürüyor çocukları. 70 bin dolardan bahsediyorlar bu tedavi içinde. Durumum olmadığı için gidemiyorum. Durumu olan vatandaşlardan yardım istiyorum. Bize yardımcı olsunlar en azından çocukları Hindistan'a götürelim" dedi.