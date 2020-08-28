Özel servis ve araç sahiplerine OtoAsistanım hizmeti

Petronas Türkiye, özel servislerin iş planı ve takibini kolaylaştıracak dijital müşteri hizmetleri yönetim platformu OtoAsistanım'ı tanıttı. Özel servislere gelen araçlara yapılan tüm işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayan hizmet, servislerle araç sahipleri arasındaki iletişimi interaktif bir şekilde sağlıyor .

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Petronas Türkiye, özel servisler ve müşteriler arasında daha sağlıklı ilişkilerin kurulmasını sağlayacak olan dijital bakım platformu OtoAsistanım'ı tanıttı. Hızla dijitalleşen dünyada,özel servislerin adeta yetkili servisler düzeyinde kontrol mekanizması oluşturarak profesyonelleşmesine katkı sağlayan OtoAsistanım, servise gelen müşterilerin araçlarına özgü dijital bakım kartı oluşturarak geçmişe yönelik tüm bakım ve yağ değişim işlemlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor. Kısa süre önce hizmet vermeye başlamasına rağmen 100'e yakın servis tarafından kullanılmaya başlanan hizmet, yine kısa süre içerisinde Türkiye genelinde irili ufaklı pek çok özel servisi kapsayacak büyük bir ağı oluşturmayı hedefliyor.

Özel servislerin hizmet kalitesini artırıyor

Verilen bilgiye göre yeni hizmet, özel servisleri araca yapılan işlemlerin kağıt üzerinde kaldığı veya birtakım programlarla sadece bilgisayara eklendiği metotlardan kurtararak her işlemin dijitalde kayıt altına alınmasına imkan tanıyor. Oldukça kolay kullanılan sistem sayesinde özel servisler; haftalık, aylık ve yıllık olarak kendilerine kaç aracın geldiğini geliş tarihleriyle birlikte takip edebiliyor ,yağ-filtre değişimleri, kaç kilometrede bakımın yapıldığı, değişen parçaların neler olduğu gibi tüm işlemleri detaylı olarak görebiliyorlar. Özel servisler, OtoAsistanım ile servislerine gelen araçlara dair her işlemi kayıt edebiliyorken, mevcut müşterilerinin tüm araçları için yeni bakım kartı da oluşturabiliyor. Yapılan işlemlerin detaylı bir şekilde yer aldığı bu dijital bakım kartları PDFolarak indirilebiliyor, müşteriye e-posta ve mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilebiliyor. Yeni hizmetin ‘Hatırlatma Asistanı' özelliğiyle de özel servis sahiplerine maksimum katkıyı sağlıyor. Daha önce servisten hizmet alan aracın bakım zamanı ya da yağ değişim periyodu yaklaştığında, servis yetkilileri bu zamanın yaklaştığını yeni hizmetin hatırlatmasıyla rahatlıkla fark ediyor. Bakım işlemleri sonrası oluşan dijital bakım kartıyla da kullanıcılar, aracını hangi servise götürdüğünü, hangi aracı için ne gibi işlemlerin yapıldığı bilgilerini detaylı olarak görebiliyorlar. Böylelikle araç sahibi, aracını satarken de adeta bir ekspertiz yaptırmışcasına, geçmişe yönelik aracının tüm bakım bilgilerini elinde tutmuş oluyor.