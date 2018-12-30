(ÖZEL) Seyir halinde telefonda oyun oynayan sürücü şok etti

İstanbul Arnavutköy Hadımköy'de seyir halinde olan bir araç sürücüsü akan trafikte eline telefonu alarak oyun oynaması kazaya davetiye çıkardı. Hem kendi canını hem de vatandaşların canını hiçe sayan sürücünün o anları kameralara yansıdı.

Sürücülerin seyir halindeyken cep telefonlarıyla oyun oynaması giderek artarken, sürücüler ise tehlike oluşturmasına rağmen bu tavırlarından vazgeçmiyor. Arnavutköy Hadımköy yolu üzerinde hafif ticari araç sürücüsü akan trafikte, bir elinde cep telefonu diğer elinde direksiyon araç kullanmaya başladı. Trafik kurallarını hiçe sayan ve emniyet kemeri bağlı olmayan sürücü oyuna pür dikkat kesilerek, akan trafikte uzun süre oyun oynadı. Yol üzerinde oyun oynayan sürücü hem kendi canını hem de vatandaşların canını hiçe sayarak bu kadarına da 'pes artık' dedirtti. Zaman zaman yol üzerinde sürat yapan sürücünün bu anları da kameralara yansıdı.