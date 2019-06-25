İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

( Özel) Seyir halindeki motosiklette kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçen maganda kamerada

İstanbul’da bir trafik magandasının kız arkadaşıyla yaptığı tehlikeli şov bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul'da bir trafik magandasının kız arkadaşıyla yaptığı tehlikeli şov bu kadarına da pes dedirtti. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda seyir halindeyken sırada kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidona geçti. Hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye atan magandanın bu anları kameralarca kaydedilirken , şahıs bu anları bir de sosyal medyada paylaştı.


Kuzey Marmara Otoyolu Ataşehir Bağlantı Yolu'nda kayda geçen bir görüntü trafik magandalığında gelinen son noktayı gözler önüne serdi. Kız arkadaşının kullandığı motosiklette arka tarafta oturan maganda hızla giden motosiklette kız arkadaşının üzerinden atladı. Ardından gidonun başına geçip motosikletin kontrolünü alan maganda hem kendi canını hem de kız arkadaşının canını tehlikeye attı. O anlar ise kameralarca kaydedildi. Görüntülerde ilk önce şahsın kız arkadaşı motosikleti kullanıyor. Ardından şahıs seyir halindeyken, kız arkadaşının üzerinden atlayıp gidonun başına geçiyor ve motosikleti kullanmaya başlıyor. Maganda o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.