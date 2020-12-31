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(Özel) Seyir halindeki motosiklette uyuyan çocuk şaşkınlık oluşturdu

Zeytinburnu sahil yolunda kağıt toplama arabasının de entegre edildiği seyir halindeki motosiklet üzerinde uyuyan çocuk şaşkınlık oluşturdu.

Motosiklet sürücüsünün hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı anlar İHA muhabiri tarafından görüntülendi.


Olay, sabah saatlerinde Zeytinburnu Sahil yolu Sirkeci istikametinde gerçekleşti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri tarafından çekilen görüntülerde, hızla seyir halinde olan bir motosiklete kağıt toplama arabasının da entegre edildiği görüldü. En fazla iki kişinin bulunması gereken motosiklet üzerinde 1'i çocuk 3 kişinin seyahat etmesi trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanılanlar bununla da kalmayarak seyir halinde ortadaki çocuğun uyuduğu gözlendi. Sahil yolunda tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocukların herhangi bir kask veya koruyucu takmamaları adeta faciaya davetiye çıkardı. Motosikletin kasa tarafında takılı olan dev karton toplama torbası ise görenleri şaşkına çevirdi.

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