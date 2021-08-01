(Özel) Şile Kalesi'nin yalnız sakinleri; keçiler

Tarihi Şile Kalesi'nin bulunduğu ve ulaşımın olmadığı Ocaklı Ada'da yaşayan iki keçi, görenleri şaşırtıyor. 10 yıl önce Şileli bir vatandaş tarafından adaya bırakılan keçiler, adada bulunan otları yiyerek ve yağmurdan oluşan su birikintilerinden su içerek yaşamını sürdürüyor. Şile Kalesi'nin tek sakini olan iki keçi yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Öte yandan, keçilerin yaşadığı Şile Kalesi havadan görüntülendi.

Şile'deki Ocaklı Ada'da bulunan tarihi Şile Kalesi'nin sakinleri olan iki keçi görenleri şaşırtıyor. 10 yıl önce Şile'de yaşayan bir vatandaş tarafından adaya bırakılan ve o günden beri Şile Kalesi'nin içerisinde ve çevresinde yaşayan keçiler, hem yerli hem yabancı turistin ilgisini çekiyor. Birkaç yıl önce adaya iki adet keçi bırakıldığı, daha sonra sayıları 7'ye çıkan keçilerin ot yetersizliği yaşanması sebebiyle 5 keçinin vatandaşlar tarafından alınarak sayılarının tekrar 2'ye düştüğü biliniyor. Adada yaşayan keçiler, adadaki otları yiyerek ve yağmurlarda oluşan su birikintilerindeki suyu içerek yaşamını sürdürüyor. Keçileri görmek için Şile Kalesi'ne gelen turistler, keçilerin akşam saatlerinde ve gökyüzünün güneşli olmadığı zamanlarda kaleden dışarı çıkmaları sebebiyle keçileri her zaman göremiyor.

Şile'de yaşayan Mehmet Otara, “Şileli Arnavut Mustafa lakaplı ağabeyimiz buraya zamanında turizm amaçlı iki tane keçi getirdi. Bu iki keçi 7 tane keçi oldu. Zaman geçtikçe bu keçilere adanın otu yetmeyince bunun beş tanesini biz aldık bir çiftliğe verdik. Bu iki tanesi de burada duruyor. Tabii buraya gelen turistlerin çok ilgisini çekiyor. 'Acaba çıkıp resim çekilme olabilir mi' diye soruyorlar. Ama tabii bunun olanağı olmuyor orası turizme kapalı bir yer olduğu için. Şu anda iki tane keçimiz var otlar yetmediği için. Meraklılar, resim çekilmek için biraz çabalıyor ama tabii keçiler akşam saat sekiz gibi falan kendini gösteriyor. Denize düşme ihtimalleri olmaz çünkü su ihtiyacını orada yağmurdan oluşan göletlerden karşılıyor. İki keçi olduğu için yetiyor onlara da zaten. Güzel bir şey, vatandaş geliyor, keçi biraz kenarlarda falan da kendini gösteriyor. Güzel bir görünüm oluyor. Tabii istiyorlar keçilere daha yakın olmayı, adaya çıkmayı, ama tabii onun mümkünatı olmuyor” dedi.