İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Şile otoyolunda feci kaza kamerada

Şile otoyolunda süratli bir şekilde seyreden motosiklet sürücüsü, aniden yola atlayan arabanın bağlı olduğu ata çarptı.

Feci kaza kask kamerasına yansırken, atın telef olduğu sürücünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.


Kaza, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Şile otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolunda süratli bir şekilde seyreden Serhat A.'nın önüne aniden arabaya bağlı at çıktı. Son anda atı fark eden genç sürücü frene bastı ancak çarpışmadan kurtulamadı. Kaza sonucu at telef olurken, genç sürücüsü ise yaralandı. Feci kaza ise kask kamerasına yansıdı.


Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü kask kamerasına yansıyan o anları sosyal medyada paylaştı.


Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.