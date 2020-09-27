İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Şile'de kamp yapan gençlerin festivali pes dedirtti

Şile’de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi.

Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi. Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.


Şile'de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti. Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.


Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.