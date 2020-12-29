(Özel) Şile'de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul Şile'de seyir halindeki bir kamyonetin hurda yüklü kasasında, korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile'den Çekmeköy yönüne doğru seyir halindeki bir kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Hurda yüklü kamyonun kasasındaki kişi, sandalyeye oturarak korunaksız bir şekilde seyahat ederken, o anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, hurda yüklerinin yanında sandalyeye oturarak demirlere tutunan kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.