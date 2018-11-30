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(ÖZEL) Şile'de şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Şile sahilinde dev dalgalar oluştu.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Şile sahilinde dev dalgalar oluştu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sıcaklıklar düştü. Kenti etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentin sahil bölgelerinde ise dev dalgalar oluştu. Şile'de karaya vuran dev dalgalar metreleri buldu. Fırtınanın etkisiyle Şile'de balıkçılar denize açılamadı.

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