İhlas Haber Ajansı

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(Özel) Silivri'de denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

İstanbul Silivri Kumluk Plajı’nda dün öğle saatlerinde denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.

İstanbul Silivri Kumluk Plajı'nda dün öğle saatlerinde denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.


Olay, dün 16.00 sıralarında Kumluk Halk Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'tan günü birlik Silivri'ye gelen 19 yaşındaki Can Ahmet Özoğul, serinlemek için girdiği denizde gözden kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine denize giren vatandaşlar genç adamı aramaya başladı. Görevli cankurtaranlar ve vatandaşların yardımıyla bulunan genç olay yerine gelen ambulansla alınarak kalp masajı yapılmaya başlandı. Acil koduyla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.


19 yaşında hayatını kaybeden Özoğul, bugün ikindi namazını müteakiben Esenyurt İncirtepe Mahallesi Hüseyin Ergül Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi olan Nevşehir'e defnedilecek.

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