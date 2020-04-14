(Özel) Silivri'de yaşlı çift korona virüsü yendi

Silivri'de korona virüse yakalanan 70 ve 78 yaşlarındaki çift, 12 günlük tedavilerinin ardından virüsü yenerek taburcu edildi. Hastane çalışanları ise çifti alkışlarla uğurladı.

Dünya genelinde ölümlere neden olmaya devam eden yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısı ile 12 gün önce Silivri Kolan Hastanesinde tedavi altına alınan koroner arter, hipertansiyon hastası olan ve by-pass ameliyatlı geçirmiş Turgut Akpınar (70) ile diyabet, hipertansiyon ve sistemik lupus eritematozus hastası Makbule Akpınar, bugün alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Dahiliye uzmanları Doktor Volkan Demir ile Doktor Emrah Barışan ve ekibi tarafından tedavisi başlatılan çift, 12 günlük tedavi sonrasında hastaneden el ele tutuşarak taburcu oldu. Hastaneden ayrılan çifti hastane çalışanları alkışlarla uğurladı.