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(ÖZEL) Şişli'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan süs köpeğini kurtarma operasyonu

Şişli’de sahibiyle birlikte bindiği yürüyen merdivene ayağı sıkışan süs köpeği itfaiye ve güvenlik görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şişli'de sahibiyle birlikte bindiği yürüyen merdivene ayağı sıkışan süs köpeği itfaiye ve güvenlik görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Şişli Osmanbey'de bir kişi süs köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin ayağı merdivenlere sıkıştı. Köpeğin yardımına önce çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu. İhbar üzerine metroya gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada yürüyen merdivenin vidaları gevşetilerek köpek kurtarıldı. Hafif şekilde yaralanan köpek veterinere götürüldü.

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