(ÖZEL) Şişli'de sürücünün bir anlık ihmali pahalıya patladı

Şişli'de yol kenarına aracını park edip markete giren sürücünün, kapıları kilitlememesi fırsat bilen hırsızlar, araca binerek torpidoda bulunan 10 bin 400 TL'yi çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızlar emniyet götürülürken, güpegündüz yaşanan hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, 11 mayıs günü Şişli 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen sürücü 19 Mayıs caddesine aracını park ederek yol kenarında markete girdi. Bu sırada sürücünün kapıları kilitlememesini fırsat bilen hırsız, dikkat çekmemek için sanki kendininmiş gibi araca bindi.

Güpegündüz otomobilden 10 bin 400 TL çalarak kaçtı

Bir süre araçta arama yapan hırsız, torpidoda bulunan 10 bin 400 TL parayı alarak, araçtan inip hızlı bir şekilde kayıplara karıştı. Araca tekrar gelen sürücü, torpidonun açık olduğunu ve paranın olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin gidiş güzergahında güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Hırsızın, kullandığı İstanbul kart takip edildi, olaya karışan iki kişi daha yakalandı

Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir kişinin Osmanbey Metro İstasyonundan metroya bindiğini tespit etti. Yapılan araştırmalarda şahsın Gürcü asıllı Buga isimli bir şahsa ait olduğu belirlendi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kartın İstanbul içerisinde kullanım alanlarını takibe aldı. Eş zamanla metro kameralarını da inceleyen ekipler, olaya karışan M.E. ve K.E. isimli şahıslar olduğunu da belirleyerek, ikamet ettikleri evde yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin Buga isimli şahsın açık kimliğini belirleme ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan güpegündüz hırsızlık anı kameraya yansıdı

Şişli'de park edilen araçtan güpegündüz yapılan hırsızlık anı ve şüphelilerin kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın park halindeki araca bindiği ve bir süre sonra çıktığı, daha sonra ise arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştığı ve yolda parayı paylaştıkları görülüyor.