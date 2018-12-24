(Özel) Şişli'de yılbaşı öncesi özel harekat destekli dev asayiş uygulaması: 7 gözaltı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi Okmeydanı'nda birçok noktada özel harekat polislerinin de desteğiyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şüpheli 75 aracın durdurularak arandığı ve 350 kişinin ise GBT'lerinin sorgulandığı uygulamada, bir marketin buzdolabında çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Sanal bahis oynayan bir kıraathanedeki 3 tablete el konulurken 2'si aranan 7 kişi ise gözaltına alındı.

Şişli'de yapılan uygulama ve operasyonlarla asayiş olaylarının azalmasında büyük rol oynayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi Okmeydanı semtinde çok sayıda polis ekibiyle dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Konvoy halinde saat 15.00 sıralarında semte giren polis, önceden belirlenen yerlerde uygulama noktası oluşturdu. Otomatik silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, şüpheli gördüğü 75 aracı durdurdu. Araçları ve içerisindekilerin üstlerini didik didik arayan polis, 350 kişinin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi. İlçe ekiplerinin yanı sıra Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile motorize unsurlar da uygulamaya destek verdi.

Sahte içkiler bulundu, sanal bahis oynatılan tabletlere el konuldu

Uygulama kapsamında polis ekipleri, 6 mekanı da denetledi. Yapılan denetimlerde ruhsatsız bir iş yeri idari işlem yapılarak mühürlendi. Denetlemelerin ardından 3 adrese de operasyon düzenlendi. Markete düzenlenen operasyonda buzdolabından 12 adet sahte içki ele geçirildi. Kıraathaneye yapılan baskında ise sanal bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine 3 tablete el konuldu. İş yeri sahiplerine ise idari ve adli işlem yapıldı.

2'si aranan 7 kişi gözaltına alındı

Öte yandan yaklaşık 1 saat boyunca süren uygulamada 1 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 2'si aranan 3'ü ise yoklama kaçağı olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Şişli Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Halkın huzur ve refahı için yapılan ve genel asayiş güvenliği için icra edilen uygulamaların aratarak devam edeceği bildirildi.

Polis parktaki çocuklarla oyun oynadı

Ayrıca Şişli genelinde rutin olarak gerçekleştirilen asayiş uygulamalarından vatandaşlar memnun olduklarını belirtti. Fatma Girik Parkında yapılan uygulamada “yunus” diye tabir edilen motorize ekipler, oyun oynayan çocuklarla sohbet etti. Zaman zaman onlarla oynayan da polis, halka huzur düşmana ise korku verdi. Uygulamayla ilgili konuşan vatandaşlar, “Bu tarz operasyonlar güvende hissetmemizi sağlıyor. Operasyonların devam etmesini istiyoruz” dedi.