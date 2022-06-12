(Özel) Şişli'deki o mahallede peş peşe hırsızlık şoku: Hırsızlık olayları güvenlik kamerasında

Şişli İnönü Mahallesi'nde son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları mahalleliyi tedirgin etti. Kapı kollarının, mazgalların, su sayaçlarının, plastik boruların, hatta kapı dürbünlerinin bile çalındığı mahallede yaşayanlar, can güvenliklerinin olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Şişli İnönü Mahallesi'nde son günlerde ardı ardına hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Mahalledeki Çimen Sokak'taki bir binanın dış kapı kolu, Babil Sokak'ta ise bir binadaki su sayaçları ve dükkan önünde bulunan mazgal çalındı. Bir fotoğrafçıda ise, iş yeri sahibini oyalayan şüpheli, masanın üzerindeki ürünü çalarak kayıplara karıştı. Yine Babil Sokak'taki bir dairenin kapı dürbününün halkasının çalınması ise hayrete düşürdü. Öte yandan, Çimen Sokak'taki bir binanın gider borusu çalınacakken durumu son anda fark eden ev sahibi hırsıza engel oldu. Mahalle halkı, son zamanlarda bu olayların sıkça yaşandığını ve tedirgin olduklarını söyledi.

“Şoke oldum. Dünyanın sonu geldi”

Dükkanlarının önündeki mazgalları çalınan Mahmut Aslanboğa, “Sabah geldiğimizde gece mazgalımızın çalındığını gördük. Burada devamlı oluyor ama bizim ilk kez başımıza geldi. Şoke oldum. Hırsızlar artık mazgalları çalmaya başladı. Demek ki dünyanın sonu geldi. Şuraya bir demir yaptık. Millet basmasın, içine düşmesin diye önlem aldık. Bunu da çalmasından korkuyoruz. Malum demir, para ediyor” dedi.

“Güvenlik güçlerinin ilgilenmesi gerekiyor”

İş yerine giren bir kişi tarafından hırsızlığa uğrayan Tansel Kırık, “Dükkanı açtım, içeri girdim. Arkamdan da müşteri geldi. Başka bir şey alıp beni oyalayarak bir müzik sistemini çaldı. Bu mahallede sürekli olan bir şey. Yapılan yer de Şişli, kötü bir yer değil. En güzel, en iyi yerlerden bir tanesi ama bunlarla başa çıkamıyoruz. Sadece bize olan bir şey değil, her yerde olan bir şey bu. Çimen Sokak'ta kapı kolları çalındı. Karşı komşumun mazgalı çalındı. Ufak tefek şeyler ama hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Özellikle güvenlik güçlerinin ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü burası Şişli. Burası güzel, güzide bir yer. Buradan güvenlik güçlerine sesleniyorum. Lütfen biraz daha itina ile çalışalım” diye konuştu.

“Can güvenliğimiz de yok”

Yaşadıkları hırsızlık olaylarının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Aynur Önder ise, “Bir önlem alamıyoruz. Mazgala kadar, bu nedir yahu? Mazgal çalınır mı? Su saatleri çalınır mı yahu? Su saatleri çalınıyor. Karşı apartmanda çalındı. Benim kapımın dürbününün sarı halkasını çalmışlar. Buraya şehir polis kamerası sistemi koymaları lazım. Bir şey de ispat edemiyoruz. Geleni geçeni çok. Burası turistik, işlek bir yer. Can güvenliğimiz de yok. Bunlar normalde uyuşturucu içen insanlar, kağıt toplayıcıları. Kapı çalıyorlar yahu. Kapı çalınır mı? Çimen Sokak'ta kapıyı çalmışlar” şeklinde konuştu.

Vatandaşlar daha sık uygulama ve denetim istedi

Neredeyse her gün bir hırsızlık olayının yaşandığı mahallede yaşayanlar, güvenlik güçlerinin buradaki uygulama ve denetimlerini sıklaştırmasını istedi. Öte yandan vatandaşlar, mahallede şehir polis kamerası bulunmaması sebebiyle hırsızların kimliğinin tespit edilemeyeceğini düşündükleri için polise gidip şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

İnönü Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kameralarına da yansıdı. Babil Sokak'ta yaşanan mazgal hırsızlığı olayında, kağıt toplayıcısının yoldan geçerken durduğu, iş yerinin önündeki mazgalı alıp kağıt toplama aracına koyarak oradan ayrıldığı görüldü. Aynı sokaktaki fotoğrafçıda meydana gelen olayda ise, müşteri kılığındaki şüphelinin, iş yeri sahibinin başka yöne bakmasını fırsat bilerek masanın üzerinde bulunan mini hoparlörü çaldığı anlar kameralara yansıdı. Çimen Sokak'ta görüntülenen olayların ilkinde, şüpheli eve pencereden girdi ve bir süre sonra içeriden çaldığı eşyayla dışarı çıkıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Aynı sokaktaki bir diğer olayda ise, kağıt toplayıcısı aracından aldığı levyeyle bir binanın kapı kolunu çalıp oradan ayrıldı. Çimen Sokak'a ait bir başka kamera kaydında da elinde plastik boru ile dolaşan şüphelinin, bir binanın girişinde bulunan gider borusunu sökmeye çalışırken ev sahibi tarafından fark edildiği anlar saniye saniye kaydedildi.