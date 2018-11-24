(Özel) Sivil trafik ekipleri kural ihlali yapan taksicilere göz açtırmıyor

İstanbul Fatih'te Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı polisler müşteri gibi davranarak ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada kısa mesafe yolcu almayan ve yolculuk esnasında kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri, Eminönü'ndeki Kadıköy İskelesinde kurulan uygulama noktasında hazır bekledi. Yenikapı'dan ticari taksiye binen sivil ekipler, yolculuk boyunca taksi şoförlerini kontrol ederek kurallara uymayanları Eminönü'ndeki uygulama noktasına çekti. Emniyet kemeri takmama, taksimetre açmama gibi kural ihlalleri yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sivil Trafik Ekipleri, kısa mesafe yolcu almayan ve ticari taksiyi dolmuş olarak kullanan sürücüleri de denetim altına aldı. Müşteri gibi davranan ekipler, çevirdikleri ticari taksilere kısa mesafeye gideceklerini söyledi. Çeşitli mazeretlerle yolcu almak istemeyen sürücüler uygulama noktasına çekildi. Aynı zamanda araçta yolcu bulunmasına rağmen sivil ekipleri araca binmeye davet eden sürücüler de ekipler tarafından tespit edildi. Kural ihlali yapanların bir kısmı cezayı ödemekle kurtulurken bir kısmının da belli bir süre için aracı bağlanarak otoparka çekildi.