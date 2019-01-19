(Özel) Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk

İstanbul'da gece saatlerinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı. Üşüyen çocukların üzerine örterek ısınmaya çalıştığı o zorlu yolculuk kameraya yansıdı.

İstanbul E-5 Beylikdüzü istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altını gösterdiği saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi.

Çocukların yürek acıtan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet yan yola girerek gözlerden kayboldu.