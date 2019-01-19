İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk

İstanbul’da gece saatlerinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı.

İstanbul'da gece saatlerinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı. Üşüyen çocukların üzerine örterek ısınmaya çalıştığı o zorlu yolculuk kameraya yansıdı.


İstanbul E-5 Beylikdüzü istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altını gösterdiği saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi.


Çocukların yürek acıtan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet yan yola girerek gözlerden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.