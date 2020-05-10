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(Özel) Sokağa çıkma izninde annesinin mezarını ziyaret etti

Pendik’te bir vatandaş, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde ilk olarak annesinin kabrini ziyaret ederek, Anneler Günü’nde dua etti.

Pendik'te bir vatandaş, 65 yaş üstü vatandaşlar için getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde ilk olarak annesinin kabrini ziyaret ederek, Anneler Günü'nde dua etti.


4 saatlik sokağa çıkma iznini değerlendiren 74 yaşındaki Mustafa Özkarakaşoğlu, Anneler Günü nedeniyle annesinin Pendik Dolayoba'daki kabrini ziyaret etti. 2 aydır sokağa çıkmayan Özkarakaşoğlu, annesinin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Özkarakaşoğlu, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. 60 gündür içerideydim. 60 gündür annemi ziyaret etmemiştim. Anneler Günü de bugün hem hava da aldık. Çok şükür bugünümüze, Allah razı olsun. Muhtarımı aradım sağ olsun muhtarım getirdi" dedi.

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