(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında 10 bin liralık bisiklet hırsızlığı kamerada

Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün habere giden gazeteci ve kameramanın 10 bin lira değerindeki bisikletleri çalındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan hırsızlar, apartman önüne bırakılan bisikletlerin kilitlerini kırarak çaldı. ‘Pes' dedirten hırsızlık anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Kadıköy Göztepe'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Gazeteci Metin Güneş ve kameraman arkadaşı haber için bir eve gitti. Bisikletlerini ise apartmanın girişindeki demir korkuluklara kilitledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 2 kişi, bisikletlerin olduğu binanın önüne geldi. Ve kilitlerini kırdıkları bisikletlere binerek olay yerinden kaçtı. Evden çıkan Metin Güneş ve arkadaşı bisikletlerini göremeyince şoke oldu. Olayın ardından karakola giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldular.

“Sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlar dolaşıyormuş”

Bisikleti çalınan Metin Güneş, “Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda hırsızlar da dışarıdaymış. Biz gazeteciler haber için geldik buraya. Yukarıda röportaj alıyorduk. İndiğimizde bisikletlerin olmadığını fark ettik. İlk başta şok yaşadık. Bu bölgede hiçbir zaman hırsızlığa rastlanmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zaman kimsenin olmayacağını biliyordum ama hırsızlar dolaşıyormuş” dedi.

“10 bin lira zararımız var”

Güneş, “Görüntüleri izledik. Çok rahat bir şekilde geliyor, bisikletlerin kilidini kesiyor ve alıyor. İkisini de alıp götürüyor. Bisikletin maddi değeri de yüksek. 10 bin liralık zararımız var. Bir de maske kullanmışlar, eldivenleri var. Onlara da dikkat etmişler, korona bulaşmasın diye. Çok rahat bir şekilde, sanki babasının bisikletiymiş gibi binip gitmişler” diyerek bisikletlerinin bir an önce bulunmasını istedi.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli hırsızın bir süre apartmanın girişinde oturduğu, daha sonra kilidini kırdığı bisikletlerden birine binerek olay yerinden ayrıldığı, bir süre sonra yeniden gelen şahsın diğer bisikleti de alarak aynı yöne doğru gittiği görülüyor. Maskeli bir arkadaşının ise kendisine gözcülük yaptığının yer aldığı görüntülerde, 2 şahsın da maske ile eldiven takarak önlem alması ve rahat tavırları dikkat çekiyor.