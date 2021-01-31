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(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında otomobil hırsızlığı kamerada

Pendik’te otomobil hırsızları sergiledikleri rahat tavırlarla bu kadarına da pes dedirtti.

Pendik'te otomobil hırsızları sergiledikleri rahat tavırlarla bu kadarına da pes dedirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasını da umursamayan bir grup otomobil hırsızı mahallede önce keşif yaptı daha sonra gözüne kestirdikleri aracı saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı.


Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Pendik'te Kaynarca Aydınyolu Caddesi Defne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup otomobil hırsızı sokağa çıkma kısıtlamasını da umursamayarak mahallede araç ile dolaşarak keşif yaptı. Keşif sırasında Hüseyin Uludağ'a ait 41 TE 023 plakalı aracı gözlerine kestiren hırsızlar rahat tavırları ile saniyeler içinde aracı çalarak hızla uzaklaştı. Hırsızların o anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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