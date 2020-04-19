(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında polis aç kalan güvercinleri elleriyle besledi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 2. gününde meydanlar boş kalırken, Şirinevler Meydanı'nda görev yapan bir polis memuru yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri elleriyle besledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamaları getirilen 31 ilde meydan ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşların yasağa uyarak evlerinde kalmasıyla beraber şehrin birçok yeri adeta sessizliğe büründü. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden biri olan Şirinevler Meydanı da sessizliğe bürünürken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri boş kalan meydanlarda görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Güvercinlerin uğrak noktası olan Şirinevler Meydanı'nda görevli bir polis memuru, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle boş kalan meydanda yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri kendi elleriyle besledi.