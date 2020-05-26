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(Özel) Sokağa çıkma yasağı olan çocuklara evde “survivor” parkuru

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde sokağa çıkma yasağı bulunan 3 çocuk, babalarının salonda sandalye, minder ve koltuklarla hazırladığı parkurda doyasıya eğlendi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sokağa çıkma yasağı bulunan 3 çocuk, babalarının salonda sandalye, minder ve koltuklarla hazırladığı parkurda doyasıya eğlendi. Çocukların “survivor” tadındaki eğlencesi kameralara yansıdı.


Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde çocuklarının sokağa çıkma yasağı bulunması nedeniyle baba Oğuz Kaan Ünver evde sandalye, minder ve koltuklarla parkur oluşturdu. Ardından çocuklar müzik eşliğinde parkurdaki zorlukları geçerek birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Birbirinden renkli görüntüler oluştuğu “survivor” tadındaki yarışma kameralara yansıdı.

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