İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Sokağa çıkma yasağında çatı katında boks havadan görüntülendi

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ümraniye'de yaşayan iki kişi, dışarı çıkamadıkları için boks antrenmanlarını evlerinin çatı katında yaptı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çatı katında antrenman yapan boksörler havadan görüntülendi.


Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 2 gün boyunca sürecek yasak Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle hayata geçirildi. Sokağa çıkma yasağıyla beraber belli istisnalar haricinde vatandaşlar evlerinde kaldı. Ümraniye'de yaşayan iki kişi de sokağa çıkamayınca boks antrenmanlarını binalarının çatı katında yaptı. Sokağa çıkma yasağına karşın formlarını korumak isteyen boksörlerin çatı katında boks antrenmanı yaptı.


Sokağa çıkma yasağı nedeniyle çatı katında boks antrenmanı yapan boksörler drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.