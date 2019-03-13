(Özel) Sokak köpeğine minibüsün çarpma anı kamerada

Beykoz'da bir minibüs sokak köpeğine çarptı. Minibüsün sürücüsü köpeğe çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir minibüs sokak arasında hızla ilerlerken karşısına çıkan köpeğe çarptı. Köpeğe çarpmasının ardından arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta bulunan köpeklerden biri, hızla gelen minibüsün önüne geçiyor. Daha sonra minibüs köpeğe çarpıyor, köpek çarpmanın etkisi ile bir süre yerden kalkmakta güçlük çekiyor. Bu sırada minibüs arkasına bile bakmadan olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Olaya tanık olan çevredeki bazı vatandaşlar köpeği hemen veterinere götürdü, yaralı köpek tedavi altına alındı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunda eziklikler olduğu olmadığı tespit edildi.