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(Özel) Sokak ortasında sosyal mesafesiz maskesiz düğün eğlencesi

Ümraniye’de sokak ortasında bir araya gelen çok sayıda kişi sosyal mesafeye aldırmadan düğün eğlencesi yaptı.

Ümraniye'de sokak ortasında bir araya gelen çok sayıda kişi sosyal mesafeye aldırmadan düğün eğlencesi yaptı. Davul zurna eşliğinde vatandaşların oyunların oynadığı düğünde sosyal mesafe ile maske unutuldu.


Ümraniye'de yaşanan olayda çok sayıda vatandaş sokak ortasında bir araya gelerek düğün eğlencesi yaptı. Davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynanırken sosyal mesafe ile maske kuralı hiçe sayıldı. Vatandaşlar sanki salgın yokmuşçasına hep birlikte oyunlar oynadı. Çevredeki diğer vatandaşlar da düğün eğlencesini izlemek için geldi. Oluşan kalabalıkta çoğu kişi ne sosyal mesafeye uydu ne de maske taktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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