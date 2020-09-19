(Özel) Sonucu pozitif çıkan ve küçük kızıyla duygusal anlar yaşayan baba konuştu

"Kimsenin vebalini girmeyin, maske takmak bunları yaşamaktan daha kolay" diyen baba, yan oda da bulunan eşi ve çocuğundan uzak kaldığını söyledi.

Korona virüs belirtilerini hisseden Sertan Şahin'in hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şahin bütün yakınlarına haber vererek kendini evde karantinaya aldı. 3 gündür karantina altında olan Şahin eşi ve minik kızından uzak duruyor. Uzun zamandır babasını görmeyen minik kız ise babasına kavuşmak için kapı önüne gelerek babasına seslendi. O anları kayıt altına alan baba, konuştu.

"Yanlarına gidemiyorum sarılamıyorum gerçekten çok zor"

Korona virüs yüzünden küçük kızı ve eşinden uzak yaşayan Sertan Şahin yaşadığı durumu anlatarak, "Yanımda bulunan arkadaş pozitif çıkmıştı. Bende test oldum akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. İzole oldum ve tamamen odaya kapandım. Videoda gördüğünüz gibi kızıma bile sarılamadım. Maskenizi takın kimsenin vebaline girmeyin. Kimse bunları yaşamak zorunda değil. Maske takmak bunları yaşamaktan daha kolay. Bende boğaz ağrısı, bademcik şişmesi gibi belirtiler başladı. Burnumdan nefes alırken yanmalar hissettim. Yan oda da eşim ve çocuğum bulunuyor, hiçbir şekilde yanlarına gidemiyorum sarılamıyorum gerçekten çok zor" dedi.

Son olarak, "Kızım baba dedikçe o anki psikoloji çok farklı, yaşamanız lazım. Kötü olmadım ama yaşamak için bir nedenim olduğunu anladım" diyen Şahin, bir gün içinde içtiği hapları göstererek herkesin dikkatli olmasını istedi.