(Özel) Sosyal medya için video çeken gence bayıltana kadar dayak

Kavgada bir genç bayılana kadar dayak yiyerek hastanelik oldu. Bayılan genci arkadaşları kucaklarında taşıyarak hastaneye kaldırırken yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 15.30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya uygulamasına video çekmek için bir sitenin kullanılmayan boş alanında bir grup genç toplandı. Gençler video çektikleri esnada içeriye 10-15 kişilik bir grup girdi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, gruplar birbirine girdi. Bu sırada yere düşen Sidar A. (15) tekmelerin ve yumrukların hedefi oldu. Sidar A. aldığı darbelerden dolayı bayıldı. Gencin bayıldığını gören grup olay yerinden koşarak uzaklaştı. Daha sonra Sidar A.'nın baygın yattığını gören arkadaşları A.'yı kucaklarına alarak kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Baş ve vücudunun belirli kısımlarından darp edilen Sidar A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Yere düşen arkadaşımızı tekmelediler”

Olayı gören bir arkadaşı ise Sidar A.'nın acımasızca dayak yediğini söyleyerek, ”Biz video çekmek için oraya geldik. Daha sonra bir grup içeriye girerek bize rahatsızlık verdi. Sonra aramızdan bir kişiye bulaşarak kavga çıkardılar. Bizde ayırmak isterken onlarla kavga etmek zorunda kaldık. Arkadaşımız Sidar yere düştü bu sırada onlarda 10-15 kişi yerdeki arkadaşımıza tekme yumruk saldırdılar. Bu gelenlerin yanında bıçakta vardı ve yerdeki arkadaşımıza bıçak çektiler ancak başka bir arkadaşımız üzerine yatarak bu olayı engelledi. Arkadaşın baygın yattığını görüp olay yerinden kaçtılar” diye konuştu.

Öte yandan, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.