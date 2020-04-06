(Özel) Sporcu aileden karantina günlerinde "Online ders"

Sporcu ailenin online derslerine milli sporcular Emine Arslan, Duygu Turan gibi birçok vatandaş da destek verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya ülkelerinde etkili olan yeni tip korona virüsün Türkiye'de ölümlere neden olmasının ardından birçok alanda önlemler alındı. Vatandaşlar evde kalmaları yönünde uyarılırken bu çağrıya uyan birçok kişi, ev hallerini sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladı. Bunlara bir örnek de kick boksta elde ettiği başarılarıyla göğsümüzü kabartan eski Milli kick boksçular Hasan Fahri Şen ve eşi Ayfer Şen'den geldi. Önceden spor salonunda çalışan aile, kendileri gibi sporcu olan ve başarılar elde eden çocukları Doğukan Yusuf, Burak Ahmet ve Dilara evde kal çağrılarına uyarak antrenmanlarını eve taşıdı. Evde çalışan aile, o anları sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.

Yayını milli sporcular da izledi

Canlı yayında vatandaşların uygulayabileceği hareketleri ailesiyle yapan Hasan hoca, eşine de “Yoruldun mu” diye seslendi. Kick boksçu ailenin canlı yayınına milli kick boksçular Emine Arslan, Duygu Turan ile birçok vatandaş da destek verdi. Karı koca çocuklarını çalıştıran çiftin evde antrenman yapması renkli görüntüler oluşturdu. Sporcu aile, canlı yayından takipçilerine hep birlikte “Hayat eve sığar” diye seslenerek yayını sonlandırdı.

“Evde kalıyoruz, sporumuzu yapmayı da ihmal etmiyoruz”

Korona virüs nedeniyle zamanını ailesiyle evde geçiren ve sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında spora evde de devam edilmesi gerektiğini belirten eski milli sporcu ve Kick boks Milli Takım Antrenörü Hasan Fahri Şen, “Bugünkü sporumuza da başlıyoruz. Arkadaşlar evde kalıyoruz, sporumuzu yapmayı ihmal etmiyoruz tabi ki sporumuzu da yapacağız. Hayat düzenimiz tekrar eski haline döndüğünde güçlü, kuvvetli olmamız gerekiyor. Bu hastalığa karşı da daha güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için güzelce spor yapmamız gerekiyor. Tabi ki devletimizin aldığı kararlara uyacağız. Alacağı kararlara da uyacağız. Evde kalacağız gerekmediği sürece dışarı çıkmayacağız. Tabi ki bunlar hayatımızda hiçbir şeye engel değil. Evde sporumuzu da yapacağız, sevgili öğrencilerimde toplanmış sağ olsunlar. Sağlık Bakanımızın tavsiyelerini de yerine getireceğiz” dedi.