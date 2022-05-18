Özel sporcular 21 madalya ile Türkiye'ye döndü

Malta'da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları'nda 21 madalya elde eden Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, yurda döndü.

Malta'da 13-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, müsabakalarda 21 madalya elde etmişti. Avrupa Oyunları'nın tamamlanmasının ardından özel sporcular, Türkiye'ye döndü. Malta'dan havalanan tarifeli uçakla saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inen sporcular, uçağın kapısında İGA PASS ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

"Herkes çok mutlu oldu, moraller çok yüksekti"

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, organizasyonun başarılı olduğunu ifade ederek, "İnsan kendi ülkesinin çocuklarının bu tür faaliyetlere giderek ve madalya almalarından çok mutlu oluyor. Çok iyi bir ekibimiz var. Herkes çok mutlu oldu, moraller çok yüksekti. İnşallah bize de aynısını veya benzerini yapmayı nasip eder. İki üç sene sonra belki biz de bu tür organizasyonları yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Yasemin Demirdağ ise, "Bu çok gurur verici bir tablo ve devamı da gelecektir. Bunlar emekle, hocalarımla, antrenörlerimizle yaptığımız bir aşama. Daha büyüklerini diliyoruz" dedi.

Masa tenisi branşında gümüş madalya elde eden Hasan Kaçmaz da, "Bayrağımızı kaldırdık. Oynadık. Elimizden gelen mücadeleyi verdik. Madalyalarımızla Türkiyemize döndük” diye konuştu. Çağla Boyvadoğlu ise, "Olimpiyatlar güzel geçti. İkinci ve üçüncü oldum. Kazandım. Mutlu oldum" ifadelerini kullandı.