Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, Dünya Kupası yolunda

Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, FIFDS tarafından Peru'da 1-11 Nisan tarihleri arasında organize edilecek olan '2022 FİFDS Futsal Dünya Kupası'na katılmak üzere bu sabah İstanbul'dan Lima'ya hareket etti.

Kafile Başkanlığını Sadettin AKÇİ'nin yaptığı Milli Takım'da, antrenörler İbrahim Acar, Uğur Arı, İlyas Sarı ve Hüseyin Dağdelen ile sporcular Volkan Yavuzaslan, Resul Orakçı, Birkan Dikici, Hüseyin Dinç, Mert Uruğ, Sedat Kızmaz, Mehmet Anıl Koçak, Hami Haldız, Tahra Kavis, Furkan Özdemir ve Caner Ekin yer alıyor. 24-29 Mart 2022 tarihlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son hazırlık kampını tamamlayan Ay-Yıldızlılar, bu sabah Peru'nun Başkenti Lima'ya hareket etti.

Aydın: "Hedefimiz kupayı kazanmak"

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, turnuva öncesinde yaptığı açıklamada hedeflerinin Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu ifade ederek, "2021 yılında İtalya'da Avrupa Şampiyonu olarak ülkemizi büyük bir sevince boğan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımımız ile yeni bir destan yazmak istiyoruz. Avrupa şampiyonluğu gibi büyük bir başarıyı ilk defa ülkemize yaşatan teknik kurul başkanımız İbrahim Acar ve ekibine, özel sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi yeni bir destan yazmak üzere Peru'ya hareket ediyoruz" dedi. B Grubu'nda yer alan Türkiye'nin rakipleri Brezilya, Şili ve Uruguay oldu. A Grubu'nda ise Peru, Arjantin, Portekiz ve Meksika yer alıyor.