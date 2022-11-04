Özel sporcular, dünya şampiyonası yolcusu

Türkiye'yi, Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek A Milli Takım, İspanya'ya gitti. Ay-yıldızlılarda hedef 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi avantaj elde etmek.

Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası, 4-13 Kasım 2022 tarihleri arasında İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenecek. Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek milliler, bu sabah 08.50 uçağı ile şampiyonanın düzenleneği İspanya'nın Granada şehrine hareket etti. Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek kadro; Kafile Başkanı Ensar Kurt, Antrenörler Sevinç Sert Lahna, Bülent Baran, Fatma Yütük, Özel Sporcular Ebru Acer, Sümeyra Türk ve Lara Samsumlu ile Fizyoterapist Bensu Söğüt'ten oluşuyor.

Başkan Birol Aydın: "İlkleri başarmak istiyoruz"

Federasyon Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, "Özel Sporcularımız her zaman ilkleri başardılar. İlklerin federasyonu olarak bu dünya şampiyonasında madalyalar kazanıp, 2024 Paris Paralimpik Oyunları öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Şampiyonada tüm milli makım kafilemize başarılar diliyorum" dedi.

Dünya şampiyonası müsabakaları 6 Kasım Pazar günü başlayacak, 12 Kasım Cumartesi sona erecek.